Ook jeugdige transgender kan ID wijzigen

Ook wie jonger is dan zestien en niet gelukkig is met het geslacht dat zijn identiteitsbewijs vermeldt, kan dat voortaan wijzigen. Wel moet een jongere daarvoor naar de rechter.

Dat schreef minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) woensdag aan de Tweede Kamer. Omdat de verandering ingrijpend is, krijgt de rechter het laatste woord over een verzoek om de geslachtsaanduiding te wijzigen. Het kind en de ouders moeten de rechter ervan overtuigen dat dat een goed idee is. Voor wie ouder is dan zestien wordt het ook gemakkelijker om zijn of haar geregistreerde geslacht te wijzigen. Nu is daar nog een verklaring van een arts of psycholoog voor nodig.