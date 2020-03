Ook in gemeente en provincie alleen strikt noodzakelijk debat

Gemeenteraadsdebatten en vergaderingen van de Provinciale Staten moeten voorlopig alleen worden gehouden als deze „strikt noodzakelijk” zijn. Gemeenten en provincies zijn hier zelf verantwoordelijk voor, maar het ministerie van Binnenlandse Zaken raadt ze sterk aan zo min mogelijk te vergaderen zolang Nederland blijft kampen met het coronavirus.

Debatten zonder belangrijke besluiten kunnen digitaal worden gehouden. Als er wel een besluit wordt genomen, moet de raad fysiek bijeenkomen. In dat geval moet meer dan de helft van de raad aanwezig zijn. Binnenlandse Zaken raadt aan deze bijeenkomsten zo kort mogelijk te houden.

Hoewel het toelaten van publiek tijdens de coronacrisis „niet verantwoord” is, moeten vergaderingen openbaar zijn. Daarom moeten vergaderingen waarbij de publieke tribune leeg blijft online of via de televisie worden uitgezonden.

Het ministerie heeft ook een opmerkelijke oproep voor burgemeesters en hun plaatsvervangers. Zij moeten „in ruime zin fysieke afstand van elkaar houden” en bijvoorbeeld niet bij dezelfde debatten aanwezig zijn, om te voorkomen dat ze allebei besmet raken met het nieuwe coronavirus. Dat zou niet goed zijn voor de „continuïteit van het gemeentebestuur”.