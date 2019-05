Ook Eerste Kamer stemt in met Klimaatwet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Klimaatwet, waarin doelstellingen voor de terugdringing van de CO2-uitstoot voor de komende decennia zijn vastgelegd. Het voorstel, gedragen door de vier coalitiepartijen en de meeste linkse oppositiepartijen, kon net als eerder in de Tweede Kamer rekenen op een ruime meerderheid.

Tegen de Klimaatwet stemden PVV en SGP, maar ook de Partij voor de Dieren die het voorstel niet ver genoeg vindt gaan. Forum voor Democratie mocht er in de senaat niet over meepraten, omdat die de wet nog in de oude samenstelling heeft behandeld. De nieuwe senaat, met FVD als grootste partij, wordt pas op 11 juni geïnstalleerd. Ook daarna hebben de partijen die de Klimaatwet steunen overigens nog een ruime meerderheid.

De Klimaatwet bepaalt dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met bijna de helft moet zijn verminderd ten opzichte van 1990. In 2050 moet een afname van 95 procent zijn bewerkstelligd. Het kabinet moet jaarlijks verantwoording afleggen aan de Tweede Kamer over de voortgang. De wet is een initiatief van GroenLinks en PvdA. Ook VVD, CDA, D66, ChristenUnie en SP schreven eraan mee.