Ook boete Nederlanders in Antwerpse milieuzone

Nederlanders die met een oudere auto de milieuzone van Antwerpen inrijden krijgen vanaf komend voorjaar een boete op de mat. Doordat Vlaanderen geen verdrag had met Nederland over de uitwisseling van persoonsgegevens konden boetes niet automatisch worden verstuurd, maar daar is een juridische oplossing voor gevonden. Aan de technische uitwerking wordt nog gesleuteld.

Sinds vorig jaar maart krijgen eigenaren van oudere diesel- en benzineauto’s een boete van 125 euro als ze de zogeheten lage-emissiezone inrijden. Die geldt in een groot deel van Antwerpen. De kentekengegevens van de Nederlandse auto’s die in overtreding waren zijn wel opgeslagen.

De boetes worden in het voorjaar alsnog verzonden, ook naar Franse overtreders, aldus wethouder van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud. Hoeveel het er zijn moet nog uit het systeem worden getrokken, zegt haar woordvoerder.

Dagelijks worden in Antwerpen ongeveer 3000 Nederlandse auto’s geregistreerd, zo’n 4 procent van het totaal. Van alle auto’s die de milieuzone afgelopen november binnenreden, was ongeveer 1 procent in overtreding. Dat was in maart nog 5 procent.