Ook betrouwbare Blok heeft weleens gelogen

Ja, ook de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Blok, heeft weleens gelogen. „Niets menselijks is mij vreemd. Ik heb nog een tijdje het bestaan van Sinterklaas volgehouden.”

De vraag of hij zich weleens heeft bezondigd aan een leugen kon Blok maandag na zijn gesprek met premier Rutte natuurlijk al van ver zien aankomen.

Zijn voorganger, Zijlstra, moest immers enkele weken geleden het veld ruimen omdat hij ten onrechte had beweerd dat hij bij een ontmoeting met de Russische president Poetin was geweest.

Blok, die woensdag door de koning wordt beëdigd, verklaarde maandag „verrast” te zijn door de vraag of hij minister van Buitenlandse Zaken wilde worden. Hij sprak van een „mooie functie” en „eervolle post.”

De gewezen bewindsman wilde eigenlijk een ander pad inslaan na vele jaren aan het Binnenhof te hebben doorgebracht. Niet omdat hij een hekel had gekregen aan de politiek, vertelde hij. „We hebben mooie dingen kunnen bereiken in de afgelopen jaren.” Maar hij was „toe aan iets anders.” En Blok wilde graag meer tijd doorbrengen met zijn vrouw.

Maar na een „dringend beroep” van de premier heeft Blok toch „met enthousiasme ja gezegd. Als er zo’n beroep op mij wordt gedaan, blijf ik niet ijzerenheinig bij mijn oude standpunt.”

Zijn vrouw kan er ook mee leven, verzekerde hij. „Anders stond ik hier niet.”

Tegenover De Telegraaf relativeerde Blok zijn geringe buitenlandervaring: „Als minister van Veiligheid en Justitie ben ik nauw betrokken geweest bij het dossier MH17. Ik heb veel overleggen gevoerd in het buitenland over de aanpak van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit.”

Premier Rutte noemde het maandag „geweldig” dat Blok terugkeert als bewindspersoon. De „zeer ervaren” politicus –hij was ook Kamerlid en fractieleider– heeft als minister voor Wonen en Rijksdienst en later van Veiligheid en Justitie volgens Rutte „laten zien dat hij betrouwbaar en solide” is en „dingen erdoor krijgt, met breed draagvlak.”