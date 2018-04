Onzekerheid over versterking huis Groningen

Inwoners van Groningers die nog geen advies hebben gekregen over de versterking van hun woning moeten nog even wachten op duidelijkheid. Het ministerie van Economische Zaken bekijkt of versterking van hun huis nog wel nodig is, nu besloten is om de gaswinning volledig af te bouwen, laat minister Eric Wiebes dinsdag weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Bij mensen wier huizen al wel zijn geïnspecteerd, maar die nog geen advies hebben ontvangen, is „de situatie ingewikkeld”, aldus Wiebes. Voor hen is versterking wellicht niet meer nodig, omdat bij de inschatting van de risico’s is uitgegaan van een gaswinningsniveau in de toekomst dat nu is veranderd. Wiebes stelt de opties „voor deze groep de komende weken” in kaart te willen brengen. Hierbij gaat het naar verluidt om zo’n 1500 mensen.

Voor de Groningers die al een versterkingsadvies hebben gekregen verandert er niets, ook als de daadwerkelijke operatie nog niet is begonnen. Hierbij zou het gaan om zo’n drieduizend mensen. Alle Groningers met wie eerder contact is geweest over een eventuele versterking, krijgen „de komende dagen” een brief van de Nationaal Coördinator Groningen.