Onzekerheid over opening Lelystad Airport in 2020

De Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij de geplande opening van Lelystad Airport in 2020.

Dat bleek dinsdagavond tijdens een debat over de Nederlandse luchtruimherziening in de Kamer. Het is de bedoeling dat Lelystad Airport het vakantievliegverkeer van Schiphol gaat overnemen, zodat die zich kan richten op internationaal handelsverkeer.

Dit plan krijgt echter geen steun van de Europese Commissie. De Commissie vindt dat het plan in strijd is met de werking van de vrije markt, omdat zelfstandige groei van luchthaven Lelystad niet wordt toegestaan.

Door de tegenslag uit Brussel wordt het steeds lastiger om 2020 te halen. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) zei dinsdag zich „uiteraard” in te spannen om de opening van Lelystad wel over twee jaar te laten plaatsvinden.

ChristenUnie, D66 en CDA vroegen in een motie om het vliegveld niet in 2020 te openen als onduidelijk is of na 2023 nog laagvliegroutes voor Lelystad nodig zijn.

De luchtruimherziening wordt pas in 2023 volledig afgerond, waardoor er volgens de drie coalitiepartijen geen zekerheid is dat de laagvliegroutes voor Lelystad gaan verdwijnen.

De VVD was het niet eens met de andere coalitiepartijen. Volgens VVD-Kamerlid Dijkstra is het verder uitstellen van de opening van het vliegveld „geen optie.” Daarom wil hij ook niet „krampachtig” vasthouden aan het verbod op zelfstandige groei van Lelystad Airport.

SGP-Kamerlid Stoffer stelde daarop dat Dijkstra „kiest voor economie boven leefbaarheid voor mensen op de Veluwe.” „De Veluwe blijft prachtig, ook als er vier vliegtuigen per dag overheen vliegen”, antwoordde de VVD’er.

Van Nieuwenhuizen zei zich niet in te zetten voor zelfstandige groei van Lelystad. „Er is geen sprake van koerswijziging.” Ze verklaarde nog hoop te hebben om tot overeenstemming met de Europese Commissie te komen.