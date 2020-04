‘Onzekerheden in plan opvang kinderen in Griekse kampen’

Het plan van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken) om kinderen uit vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden op het Griekse vasteland te laten opvangen, schiet vooralsnog tekort. Dat stelt de hulporganisatie Movement On The Ground van Johnny de Mol, waarvan Broekers hoopt op haar medewerking.

„Gisteren is door diverse media bericht dat Movement On The Ground betrokken zou zijn bij het plan”, reageert de organisatie op Facebook. Maar „de plannen bevatten momenteel voor ons nog onzekerheden en de daadwerkelijke totstandkoming ervan is afhankelijk van diverse actoren”.

De organisatie zegt een eventueel voorstel voor het realiseren van opvanghuizen wel met belangstelling tegemoet te zien. Movement On The Ground geeft verder aan dat al langere tijd gesprekken worden gevoerd, onder andere met de overheid, over verbetering van de opvang in Griekse kampen en het opzetten van opvanghuizen.