Onwennige Tweede Kamer na maanden weer bijna voltallig

Voor het eerst in maanden hebben bijna alle Tweede Kamerleden weer hun opwachting gemaakt aan het Binnenhof. Het was nog wel even wennen aan bijvoorbeeld de nieuwe manier van stemmen, die moet voorkomen dat het coronavirus in de grote vergaderzaal om zich heen grijpt.

Door de nieuwe werkwijze belandden linkse Kamerleden soms ineens op de rechterflank, leden van de regeringspartijen in oppositiebankjes en backbenchers vooraan. Ze werden in drie opeenvolgende groepen over de plenaire zaal verspreid, om om beurten te stemmen. Dat leverde de nodige opgetrokken wenkbrauwen en knipogen op. Een VVD-Kamerlid en een PVV’er bleken over het hoofd gezien.

De Kamerleden moesten hoognodig weer eens voltallig stemmen. Sinds maart viel over een aantal voorstellen geen beslissing, omdat de regeringspartijen niet langer een meerderheid hebben. De stemmen staakten. Dat de regeringscoalitie toch vaak aan het langste eind trekt omdat zij doorgaans meer leden op de been weet te brengen, kwam pas aan het licht toen de Kamer dinsdag weer eens koppen telde in plaats van fracties. De 69 coalitie-Kamerleden stemden alle plannen van de 67-koppige oppositie weg.

Sinds Nederland medio maart in de greep van het virus raakte, bleef bijna de helft van de Kamerleden weg van het Binnenhof om het virus niet in de kaart te spelen. De andere helft moest wel komen opdagen omdat de Kamer anders officieel niet kan vergaderen en stemmen. Maar de grote vergaderzaal bleef zelfs bij stemmingen voorbehouden aan een klein plukje parlementariërs.

Kamervoorzitter Arib is „heel tevreden” over de groepsgewijze stemming. Die kostte veel minder tijd dan ze vreesde. De Kamer zal zich de komende tijd vaker van de nieuwe opzet bedienen, denkt Arib.