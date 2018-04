Onvrede sociale partners over arbeidsmarktplan

Zowel werkgevers als werknemers zijn niet blij met de kabinetsplannen voor de arbeidsmarkt. Het kabinet maakt werken nog onzekerder, aldus vakbond FNV. En volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW missen de plannen balans.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft maandag zijn Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) voor internetconsultatie vrijgegeven. De plannen kunnen hierna nog worden aangepast. De meeste maatregelen waren eind vorig jaar al aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil onder meer de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid verminderen.

Het voorstel van Koolmees maakt makkelijker om mensen te ontslaan. Verder wordt de proeftijd verlengd en hoeft een werkgever een werknemer pas na drie jaar vast in dienst te nemen. Dat laatste is nu nog twee jaar. Verder krijgen werknemers sneller recht op ontslagvergoeding, maar wordt die langer bij een langer dienstverband. Het wordt voor ondernemers voordeliger als ze mensen in vaste dienst nemen.

„De kans op een vast contract neemt hiermee alleen maar af, waardoor de toch al kwetsbare positie van werkenden alleen maar meer onder druk komt”, stelt FNV-voorzitter Han Busker. Het wetsvoorstel „versnelt de doorgeschoten flexibilisering alleen maar”, meent Maurice Limmen van CNV. Het leidt ertoe „dat het vaste contract onzekerder wordt en flexwerkers amper beter worden beschermd”.

Ook werkgeversorganisaties zijn ontevreden. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland wordt „het werkgeverschap hiermee niet aantrekkelijker. Alle vormen van tijdelijke arbeid worden duurder en in sectoren die hier afhankelijk van zijn onhanteerbaar”. Ze spreken van een „onevenwichtige uitwerking van het regeerakkoord”.