Onvrede in SGP over eigen stichting

Binnen de SGP bestaat al vele jaren onvrede over het functioneren van de zogeheten Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa (VOE). Deze partijgeleding zou ondoelmatig met zijn geld omgaan en medewerkers intimideren. Het partijbestuur pakt de kwestie, volgens diverse betrokkenen, onvoldoende en te traag aan.

De kwestie kwam vrijdag in de openbaarheid door een publicatie van De Telegraaf. Die baseert zich voor een belangrijk deel op informatie van een klokkenluider. Het gaat om een personeelslid van VOE dat door hem gesignaleerde misstanden bij het bestuur van VOE heeft aangekaart en daarna geconfronteerd werd met een aanzienlijke vermindering van zijn dienstverband.

Voorzitter van het stichtingsbestuur is E. J. van Voorden, oud-burgemeester van Rijssen. Hij was vrijdagmorgen niet bereikbaar voor commentaar. Dat geldt ook voor de secretaris, W.J. Jongsma uit Veenendaal.

Volgens De Telegraaf heeft het betreffende personeelslid zijn klachten neergelegd bij een vertrouwenspersoon binnen de partij. Die vertrouwenspersoon, het hoofdbestuurslid mr. M. J. Hoek, heeft eind juni een rapport geschreven dat de klokkenluider voor een groot deel in het gelijk stelt. Hoek sprak, schrijft De Telegraaf, ook met andere betrokkenen, zoals mensen die voorheen in dienst waren van VOE.

Het dagblad noemt als belangrijke klacht van de klokkenluider dat het VOE-bestuur „verbaal en intimiderend gedrag” vertoont, dat het met subsidiegeld van het ministerie van Buitenlandse Zaken allerlei reizen maakt naar Oost-Europa en naar het Midden-Oosten en niet of onvoldoende verantwoordt wat deze reizen nu eigenlijk opleveren.

De subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken is bedoeld om in Oost-Europa en elders de democratie te bevorderen en contacten te leggen met andere politieke partijen. De medewerker die aan de bel trok, maar ook andere betrokkenen, vragen zich sterk af of dit doel door VOE wel bereikt wordt.

In het rapport van de vertrouwenspersoon gaat deze, aldus De Telegraaf, niet in op de rechtmatigheid van de besteding van overheidsgeld. Volgens hem is het aan subsidieverstrekker Buitenlandse Zaken om hierover een oordeel te vellen. Naar verluidt zijn alle begrotingen en jaarrekeningen in de achterliggende jaren door het departement goedgekeurd.

Over het reduceren van het arbeidscontract van de klokkenluider citeert De Telegraaf uit het rapport van de vertrouwenspersoon dat deze oordeelt dat dit „niet op deze wijze en deze gronden had mogen plaatsvinden.”

Vertrouwenspersoon Hoek zegt tegen het Reformatorisch Dagblad dat hij vanuit zijn positie „geen mededelingen kan doen over deze zaak en ook niet over het feit of er klachten zijn ingediend.” Mr. P. J. den Boef, die zitting heeft in het SGP-hoofdbestuur én in het bestuur van VOE, verdedigt het optreden van VOE: „Ik distantieer me van de klacht en van het rapport van de vertrouwenspersoon.”

SGP-partijvoorzitter Zevenbergen stelt in een reactie dat als de aantijgingen kloppen, het hoofdbestuur niet zal schromen „op te treden” in de richting van het VOE-bestuur.

Dat is volgens hem nu nog niet aan de orde. „Ik hecht aan zorgvuldigheid en integriteit. We moeten de juiste procedure volgen. Er is een klacht van een werknemer ingediend bij onze vertrouwenspersoon. Op dit moment ligt er een rapport van de vertrouwenspersoon. Het VOE-bestuur moet daarop reageren. Daarna zien we verder. Wij gaan ervan uit dat de behandeling van de klacht in september is afgerond”, aldus de partijvoorzitter.

Interim-voorzitter van SGPJ, Arie Rijneveld, noemt de gang van zaken bij VOE, een kwestie die de staatkundig gereformeerde jongeren al jarenlang „grote zorgen” baart. „Wij hebben die zorgen in het verleden ook meermaals bij het partijbestuur op tafel gelegd, in gesprekken die wij gevoerd hebben en ook in een brief die wij aan het hoofdbestuur hebben geschreven.” Rijneveld benadrukt dat zijn organisatie geen enkel eigen belang heeft om zich met VOE te bemoeien. „Wij houden ons verre van snoepreisjes of wat dan ook, juist daarom kan SGPJ over deze kwestie vrijuit spreken. Het gaat ons erom dat we als partij elke schijn van kwaad vermijden.”

Op de vraag of het partijbestuur op de zorgen van SGPJ adequaat heeft gereageerd, antwoordt Rijneveld: „Wat ons betreft in elk geval niet snel genoeg.”

SGP-senator Van Dijk was in het verleden medewerker van de SGP-Tweede Kamerfractie. Als zodanig adviseerde hij de VOE inhoudelijk. Hij is een van degenen die door Hoek zijn gehoord. In een reactie tegenover het Reformatorisch Dagblad stelt Van Dijk dat hij het „heel kwalijk” vindt dat het rapport van de vertrouwenspersoon is gelekt naar De Telegraaf. „Ik hoop dat het hoofdbestuur de problemen bij VOE daadkrachtig aanpakt en oplost”, aldus Van Dijk.