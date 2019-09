Onvoldoende zicht op GenX-stof in afvalstromen

Nederland heeft onvoldoende zicht op de verspreiding van een van de GenX-stoffen in afvalstromen. Dat concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Het delen van informatie over potentieel ‘zeer zorgwekkende stoffen’, waaronder fluorhoudende stoffen (FRD), laten veel te wensen over. FRD is een mogelijk kankerverwekkende stof die het chemiebedrijf Chemours gebruikt bij zijn GenX-technologie. Vorig jaar werd bekend dat de stoffen via afval in de lucht, grond en het water terechtkomen.

Door gebrekkige informatie hebben gemeenten en provincies die verantwoordelijk zijn niet genoeg overzicht om de problemen aan te pakken. „Ondanks alle inspanningen op dit punt is er geen gezamenlijk gevoelde druk en focus om dit op te pakken”, schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) naar aanleiding van het rapport in een brief aan de Tweede Kamer.

Als het gaat om FRD in afvalstromen, is daarnaast de wetgeving niet waterdicht. Bedrijven hoeven hierdoor niet in alle gevallen informatie te geven over de aanwezigheid van FRD. „Gebruikers van FRD, afvalverwerkers, transporteurs en tankreinigers weten vaak niet dat ze met FRD werken”, aldus de ILT.

De situatie bij Chemours zelf is wel verbeterd, ziet de inspectiedienst. Vorig jaar moest de ILT nog concluderen dat er „weinig tot geen aandacht is” bij Chemours en de afvalketen voor het uitstoten van de stoffen. „Chemours loost veel minder GenX dan in het verleden en moet nu beter inzicht geven in de afvalstromen.”