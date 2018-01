Onvoldoende steun voor interpellatiedebat met Kaag over subsidie UNRWA

SGP-leider Van der Staaij kreeg dinsdag in de Kamer onvoldoende steun om minister Kaag (Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking) te mogen interpelleren over het vervroegd uitbetalen van subsidie aan de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA.

Van der Staaij bleef steken op 29 zetels: PVV, SGP, FvD en 50PLUS. Om Kaag te mogen interpelleren had hij dertig zetels nodig.

Alle andere fracties willen wel met Kaag over de kwestie spreken, maar willen dat doen als onderdeel van al geagendeerde, bredere debatten over ontwikkelingssamenwerking. Van der Staaij en de zijnen hechten daarentegen aan een afzonderlijk debat over deze kwestie.

Interpellatiedebatten worden in Den Haag weinig gehouden. Ze hebben als voordeel dat de interpellant relatief veel tijd krijgt voor zijn betoog en vragen, en dat hij in het interpellatiedebat meteen al een motie kan indienen.

In welk debat de kwestie van de subsidie aan UNRWA nu wél aan de orde gaat komen, bleef dinsdag nog onduidelijk.