Onverwacht succes nekt subsidie duurzamer huis

Verhuurders die nog subsidie willen opstrijken om hun huizen te verduurzamen, moeten haast maken. De subsidie vindt zo veel aftrek, dat het ministerie van Binnenlandse Zaken na 30 juni geen nieuwe aanvragen meer opneemt.

Woningcorporaties en grote particuliere verhuurders kunnen een korting krijgen op de belasting die zij betalen als ze bijvoorbeeld hun woningen isoleren of zonnepanelen plaatsen. Voor 2019 en 2020 trok het kabinet voor die korting 78 miljoen euro per jaar uit.

Maar de belangstelling is zo groot dat het potje al leeg is, schrijft minister Kajsa Ollongren aan de Tweede Kamer. Als het aantal aanvragen in dit tempo doorgaat, is komende zomer zelfs het budget voor volgend jaar al op. Daarom sluit Ollongren het aanvraagloket. Tot 1 juli kunnen gegadigden nog aanspraak maken op de subsidie, ook al betekent dat dat ze geld moet bijleggen.