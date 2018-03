Ontmantelen Belgische kerncentrales duurder

De totale kosten van de ontmanteling van de kerncentrales in België worden geschat op ruim 15 miljard euro. Dat is 25 procent (3 miljard) meer dan bij de vorige raming vijf jaar geleden. Dat blijkt uit een rapport van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen (Niras).

Het blijkt vooral duurder om de kerncentrales in Doel en Tihange te ontmantelen, maar ook de kosten van het beheer van het radioactieve afval zijn gestegen. De Niras bepleit een maatschappelijk debat over een oplossing voor vooral het hoogradioactieve afval. Vorige maand is voorgesteld dat diep onder de grond op te bergen. „Zonder maatschappelijk draagvlak is zelfs de meest robuuste technische oplossing onhaalbaar”, aldus Niras-directeur Marc Demarche.

De regering wil de centrales in 2025 sluiten, maar de laatste tijd wordt weer gepraat over verlenging van de levensduur van enkele reactoren. Buurlanden maken zich zorgen over de veiligheid.