Onthoofde Franse leraar herdacht in Tweede Kamer

De Franse leraar Samuel Paty die vorige week werd onthoofd, wordt dinsdag herdacht in de Tweede Kamer. Dat zei premier Mark Rutte vrijdag tijdens een persconferentie. Hij spreekt van een „afschuwelijke terreurdaad”. Rutte gaat namens het kabinet een bijdrage aan de herdenking leveren.

Paty had in een les over vrijheid van meningsuiting spotprenten van de profeet Mohammed getoond. Dat zou het motief zijn geweest van de 18-jarige Tsjetsjeense moslimextremist Abdoellakh Aboejedovitsj Anzorov om de docent te doden. Hij werd door de politie doodgeschoten na zijn terreurdaad. Zeven personen zitten momenteel vast voor medeplichtigheid aan de terroristische moord.

„Hij is op beestachtige wijze vermoord omdat hij zijn leerlingen de waarde van het vrije woord wilde bijbrengen”, zei Rutte. „Onverdraaglijk en onacceptabel”, noemde hij de terreurdaad. De premier heeft eerder contact gehad met de Franse president Emmanuel Macron om de Nederlandse steun te betuigen. „Nederland staat zij aan zij met het Franse volk.”