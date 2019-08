In de bossen rond het dorp Amonines in de Belgische provincie Luxemburg is het onthoofde en verbrande lichaam van een man gevonden. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie in Luik.

Een bron van de krant La Meuse du Luxembourg brengt de vondst in verband met een moord waarbij mensen uit het criminele milieu zijn betrokken. Het lichaam zou zijn ontdekt zijn na een of meerdere arrestaties in het criminele circuit. Het OM zegt maandag met meer informatie te komen.