Onterecht uitkering voor gevangenen buitenland

Nederlandse gedetineerden in het buitenland hebben onterecht een uitkering ontvangen. Dat schrijft minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer.

Drie jaar lang heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken geen gegevens verstrekt over Nederlandse gevangenen in het buitenland aan de Sociale Verzekeringsbank, die onder andere AOW-uitkeringen regelt. Daardoor hebben gedetineerden uitkeringen ontvangen waar ze geen recht op hebben.

Koolmees verwacht dat het om „kleine aantallen” gaat, het precieze aantal is nog niet bekend.

Ook door fouten bij het UWV hebben gevangenen in het buitenland onterecht uitkeringen ontvangen. Het gaat om uitkeringen waar de uitkeringsinstantie verantwoordelijk voor is, zoals de WW-uitkering. Na een systeemupdate heeft de organisatie de gegevens van gedetineerden in het buitenland drie maanden lang niet gecontroleerd. Daardoor hebben 23 gedetineerden onterecht een uitkering ontvangen.

Naar aanleiding van berichtgeving door Nieuwsuur eerder dit jaar dat ook in Nederland gedetineerden ten onrechte uitkeringen ontvingen, controleerde het ministerie bij de verschillende instanties wat er is misgegaan. Koolmees concludeert dat vooral de gegevensuitwisselingen tussen organisaties als de Dienst Justitiële Inrichtingen en het UWV voor problemen zorgden.

De uitwisseling van die gegevens moet nu worden verbeterd, maar de bewindsman maakt pas voor het einde van het jaar bekend welke acties hij precies onderneemt om daarvoor te zorgen. Tegen die tijd maakt hij ook bekend om hoeveel gevallen het precies gaat.

De Tweede Kamer debatteert woensdag met Koolmees over onterechte uitkeringen die gedetineerden hebben ontvangen.