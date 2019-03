Onrust over hogere kosten renovatie Binnenhof

De Tweede Kamer is uiterst verontrust over mogelijk hogere kosten voor de renovatie van het Binnenhof. Regeringspartijen en oppositie vrezen dat het „gierend uit de klauwen loopt”.

VVD’er Jan Middendorp en andere Kamerleden eisen heel snel duidelijkheid. PVV’er Alexander Kops vreest een „groot drama”.

De Kamer benadrukt dat eerder is afgesproken dat de verbouwing sober en doelmatig moet zijn. Het gaat immers eigenlijk om „groot onderhoud”, aldus SP’er Sandra Beckerman.

Verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops meldde onlangs rekening te houden met hogere kosten voor de renovatie. Doordat het goed gaat in de bouwsector, wordt alles duurder. Voor de renovatie, die over anderhalf jaar moet beginnen, is bijna een half miljard euro begroot.

Ook is nog onduidelijk hoe hoog de extra kosten zijn voor de gebruikers, die ruim vijf jaar elders moeten werken. In media wordt gesproken over ruim 70 miljoen.