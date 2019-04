Onrust bij FVD houdt aan, Baudet niet in Kamer

Wat er precies aan de hand is binnen Forum voor Democratie blijft onduidelijk. Partijleider Thierry Baudet verscheen donderdag niet in de Tweede Kamer wegens ziekte, liet zijn woordvoerder weten. NRC meldt op basis van bronnen dat Baudet en partijsecretaris Rob Rooken van medebestuurder Henk Otten afwillen, vanwege een betaling die die laatste eerder dit jaar aan zichzelf deed. Otten erkent de betaling in het bericht en spreekt van een „vergoeding voor bovenmatige uren”.

Kamerlid Theo Hiddema was wel aanwezig voor de stemmingen. De pers had zich in de ochtend verzameld bij de fractieruimte van FVD, maar daar bleef het de hele dag stil.

Het borrelt in de partij sinds een interview met aanstaand Eerste Kamerlid Otten, dat zaterdag in NRC Handelsblad verscheen. Daarin nam Otten afstand van de stijl van Baudet. Hij vindt dat de leider de partij te ver naar rechts trekt. Volgens Baudet was er van interne strijd geen sprake.

„Henk Otten (FVD) op zijspoor na betaling aan zichzelf”