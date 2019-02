Online gokken wordt legaal

Gokken op internet wordt legaal in Nederland. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met een wetsvoorstel om dit mogelijk te maken. GroenLinks pleitte er nog voor om reclame voor de toekomstige legale goksites te verbieden, maar hier was een meerderheid tegen.

Het onderwerp verdeelde de coalitie in de senaat. VVD en D66 stemden voor, samen met de PvdA en de PVV. De christelijke coalitiepartijen CDA en CU stemden tegen, evenals de SGP, de Partij voor de Dieren, de Onafhankelijke Senaatsfractie, 50PLUS en de SP. De Tweede Kamer ging in 2016 al akkoord met de legalisering.

Dekker wedt met gokwet op het verkeerde paard

Het wordt nu mogelijk duidelijke regels op te stellen voor gokwebsites en deze te handhaven, zo redeneert het kabinet. Ook kunnen aanbieders bijvoorbeeld worden verplicht geld te storten in een fonds dat gokverslaving moet tegengaan.