Ongeduld in Kamer groeit over opvang kinderen in Griekenland

Oppositie- én coalitiepartijen vragen zich af of het kabinet wel de beloofde haast maakt met hulp aan alleenstaande minderjarige asielzoekers in Griekenland. Regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen „zo snel mogelijk opheldering” over berichten dat het nog niet vlot met het toegezegde onderdak en de begeleiding.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) en haar Griekse collega’s legden de afspraken donderdag vast. Nederland gaat op het Griekse vasteland een vijftigtal opvangplekken betalen en regelen voor kinderen zonder ouders uit de overvolle vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Ook gaat Nederland helpen bij het trainen van voogden die hen onder hun hoede moeten nemen. Broekers en de Grieken benadrukten daarbij dat spoed is geboden.

Maar volgens de Groene Amsterdammer zit er nog geen vaart in de Nederlands-Griekse samenwerking. Voor de zomer komt er in ieder geval niets van de grond, hoorde het opinieblad van Griekse functionarissen.

Dat had Broekers de Kamer wel voorgespiegeld, stellen onder andere D66, ChristenUnie en SP. Ze wijzen erop dat de staatssecretaris begin deze maand nog beaamde dat „het toch niet zo kan zijn” dat het nog „weken of maanden gaat duren”.

Ook VluchtelingenWerk, Defence for Children en Stichting Vluchteling zijn „verre van gerust” op snelle vorderingen. „De praktijk in Griekenland is veel weerbarstiger dan de plannen van de staatssecretaris schetsen”, zeggen de hulporganisaties. Van soortgelijke plannen kwam afgelopen jaren ook niets terecht, horen zij van Griekse organisaties waarmee ze samenwerken. De drie ngo’s willen dat Nederland, net als Duitsland en andere landen, kinderen zonder ouders of begeleiders uit Griekse vluchtelingenkampen opneemt.

Daarop drongen ook D66 en ChristenUnie lang aan. Maar zij namen uiteindelijk genoegen met Broekers’ compromisvoorstel, omdat voor meer geen steun zou zijn in kabinet en Kamer.