Onenigheid in coalitie over leerdoelen

In de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie bestaat onenigheid over de koers die minister Slob in moet slaan bij de herziening van de onderwijsdoelen voor het basis- en voortgezet onderwijs.

D66 en CDA vinden dat Slob een eind moet maken aan het proces dat nu gaande is waarbij leerkrachten, schoolleiders en vakverenigingen voorstellen deden om te komen tot nieuwe kerndoelen voor het onderwijs. In oktober vorig jaar kwam een commissie onder de titel curriculum.nu met een uitgebreid voorstel om de kerndoelen te herzien. De laatste herziening vond bijna veertien jaar geleden plaats.

Minister Slob voor basis- en voortgezet onderwijs wil nu snel een commissie instellen die de voorstellen die nu op tafel liggen, verder uitwerkt.

De coalitiepartijen D66 en CDA zijn het daar niet mee eens, zo bleek donderdag tijdens een uren durende commissievergadering in de Tweede Kamer. Van Meenen (D66) en Rog (CDA) zien niets in een grootscheepse herziening van alle kerndoelen. Volgens hen is het beter om een permanente commissie van wetenschappers en deskundigen in te stellen die fasegewijs alle kerndoelen tegen het licht houdt en waar nodig aanvullingen of verbeteringen voorstelt. „We moeten een andere richting op”, zo stelde Van Meenen. Ook de Onderwijsraad heeft advies gegeven een dergelijke commissie in te stellen.

D66 en CDA willen het debat over de onderwijsdoelen voortzetten tijdens een debat in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Ze willen dan moties indienen om minister Slob op andere gedachten te brengen.

Het is nog twijfelachtig of D66 en CDA een meerderheid achter zich krijgen. VVD en CU stelden gisteren wel kritische vragen, maar steunen vooralsnog wel de lijn van Slob. SP en PVV zijn kritisch en steunen D66 en CDA. De verwachting is dat de coalitie in de komende weken achter de schermen gaat proberen een uitweg te zoeken uit de impasse.

Er is sowieso draagvlak in de Kamer om wat te doen aan de overladenheid van het lesprogramma. De fracties vrezen dat Slobs plannen alleen maar leiden tot meer leerdoelen en er geen plannen af gaan. Vast staat dat er leerdoelen bij zullen komen over burgerschap en digitalisering.

Aan het eind van het debat ontstond wrijving tussen Slob en Van Meenen. Van Meenen betoogde dat bij de opstelling van het regeerakkoord in het najaar van 2017 bij hem al twijfels bestonden over de ingeslagen weg met curriculum.nu. Hij wilde dat destijds niet blokkeren, maar de afspraak was volgens hem wel dat fracties na ommekomst van het advies van curriculum.nu een eigen koers mochten kiezen. En dat moment is volgens de D66’er nu.

Slob wees erop de regering in de zomer van 2017 besloot om het proces met curriculum.nu op te zetten en dat de Kamer zich daar niet tegen verzette. De voorganger van Slob, staatssecretaris Dekker, had daartoe besloten omdat vanuit het onderwijs de klacht was dat beleidsmakers en deskundigen zich vergaand bezig hielden met de toekomst van het onderwijs en dat degenen die dagelijks bezig zijn met het onderwijs, geen betrokkenheid bij het vernieuwingsproces hadden. Volgens Slob verzette de Kamer zich destijds niet tegen deze koers.

Botsing SGP en PvdA over homo’s

PvdA-Kamerlid Van den Hul en haar SGP-collega Bisschop botsten donderdag met elkaar over de ruimte die scholen hebben om homorelaties en -huwelijken af te wijzen. Van den Hul sneed het thema aan tijdens een commissievergadering over nieuwe onderwijsdoelen. De PvdA vindt dat de eisen die gelden voor burgerschapsonderwijs aanscherping verdienen. Aanleiding daarvoor is onder meer een recent onderzoek van Pointer, een journalistiek platform dat is gelieerd aan KRO-NCRV. Daaruit blijkt dat een op de vijf reformatorische scholen het homohuwelijk moreel niet acceptabel vindt.

Bisschop vroeg Van den Hul of scholen naar haar mening alleen het PvdA-standpunt hierover moeten aanleren en „indoctrineren?” En of ze ook ruimte wil bieden voor anderen met andere seksuele waarden en normen. De SGP’er wees erop dat volgens een inspectierapport uit 2016 reformatorische scholen in vergelijking met andere scholen juist veel aandacht besteden aan homoseksualiteit. Van den Hul vindt dat scholen huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht niet mogen afwijzen: „Mensenrechten zijn geen mening. Ze zijn een basiswaarde in onze rechtstaat.” Bisschop stelde daar tegenover: „Homohuwelijken worden in internationale verdragen nergens tot mensenrechten gerekend.”