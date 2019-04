Onduidelijkheid over woonplaats Dion Graus (PVV)

Er zijn twijfels gerezen over de woonplaats van PVV-Kamerlid Dion Graus.

Zelf zegt hij in het Limburgse Heerlen te wonen, maar voor buren is hij een grote onbekende. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerd onderzoek van de Volkskrant en EenVandaag.

Graus ontvangt jaarlijks een toelage op zijn salaris van 24.000 euro, om verblijfskosten in Den Haag te betalen. Tweede Kamerleden die meer dan 150 kilometer van het Binnenhof wonen, hebben recht op deze maximale toelage.

Graus zegt dat hij bij zijn moeder in Heerlen woont, maar omwonenden zeggen hem daar nooit te zien. Een buurtbewoner gaf aan zijn auto hooguit eens in de twee maanden in de straat te zien staan.

Sinds 2007 huurt de PVV’er een appartement in Leidschendam-Voorburg, ongeveer 11 kilometer van het Binnenhof.