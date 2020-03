Onduidelijkheid over gevaren granuliet in Gelders zandplas

Er heerst onduidelijkheid over de gevaren van het storten van granuliet in de Gelderse ontzandingsplas Over de Maas. Deskundigen hebben Tweede Kamerleden maandag bijgepraat over de mogelijke gevaren van het restproduct van het bewerken van graniet en zandsteen, maar hun meningen lopen uiteen. Eerder meldde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat granuliet niet schadelijke is.

Vooral milieuchemicus Joop Harmsen (Wageningen University & Research) en hoogleraar Jan Wijbrans (VU Amsterdam) spreken elkaar tegen. Volgens Wijbrans staat geen van de hoofddelen van granuliet bekend als gevaarlijk. „Is het te classificeren als grond? Ja, naar mijn mening wel.”

Harmsen ziet granuliet echter eerder als een afvalstof. Volgens hem zijn de langetermijneffecten niet goed onderzocht en is er nog veel onduidelijkheid over de gevaren.

Wijbrans zegt dat er sowieso een afdeklaag over het gestorte granuliet komt. Maar volgens Harmsen kan daar doorheen alsnog „transport” plaatsvinden.

Volgens Herman van der Linde van het bedrijf Nederzand, dat de ontzanding uitvoert, gaat het bij granuliet niet om afval. Van der Linde zegt dat het granuliet nu nuttig wordt gebruikt. „Iets is pas afval als je het naar de vuilnisbelt brengt”, zei hij.