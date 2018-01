Onderzoek wrakken Javazee levert niets op

Het onderzoek van Nederland en Indonesië naar de verdwenen Nederlandse scheepswrakken in de Javazee heeft niets opgeleverd, schrijft het kabinet aan de Kamer. Twee jaar geleden kwam naar buiten dat de oorlogsschepen De Ruyter, Java en Kortenaer (grotendeels) waren verdwenen. De schepen gingen ten onder in de Tweede Wereldoorlog. In de regio worden gezonken schepen vaker illegaal geborgen.

In het vorige week uitgelekte onderzoek kwam al naar voren dat er geen spoor van de schepen of daders is gevonden. De schepen zijn zonder vergunning van de Indonesische autoriteiten op industriële wijze geborgen, aldus het onderzoek. Wie dat heeft gedaan, is niet meer vast te stellen. Op de lokale markt is „voor zover bekend” bij de Indonesische autoriteiten geen schroot van de schepen aangeboden. In Indonesië zijn in de tijd dat de wrakken zijn verdwenen (ergens in de zes maanden voor november 2016) geen vergunningen afgegeven om in het gebied waar de schepen lagen bergingen uit te voeren.

Er wordt onderzocht of de locaties van de scheepswrakken kunnen worden aangemerkt als ‘Cultural Heritage’ en plek van herinnering. Op verzoek van Nederland zijn de gebieden rond de locaties al wel aangemerkt als historische scheepswrakken op de nautische kaarten van Indonesië. Er mag sinds 2017 niet meer worden gedoken, geankerd of gevist op of rondom de drie plekken.