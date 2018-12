„Onderzoek vergoeding energiekosten”

Het kabinet bekijkt of, en zo ja hoe huishoudens kunnen worden gecompenseerd voor de kosten van het klimaatbeleid.

Minister Hoekstra (Financiën) reageerde woensdag in een Kamerdebat over de najaarsnota positief op een oproep van een ruime Kamermeerderheid hiertoe. Hij sprak van „een verstandige motie.”

De motie werd ingediend door de coalitiepartijen en de oppositiefracties SGP, GroenLinks, PvdA en 50PLUS. Er staan geen concrete maatregelen of bedragen in. SP-Kamerlid Leijten had het daarom geringschattend over een „symbolische motie” en vond dat de oproep „zwak” overkwam „als je gewoon budgetrecht hebt.”

Ook tijdens een debat over de klimaatwet stonden woensdagavond de mogelijke kosten van het klimaatbeleid voor huishoudens centraal. Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) zei dat er in de politiek een „sterke wens” bestaat om ervoor te zorgen dat „huishoudens zo veel mogelijk worden ontzien.”

In de klimaatwet is het streefdoel voor Nederland opgenomen om in 2030 49 procent minder broeikasgas uit te stoten dan in 1990. Het einddoel in 2050 is 95 procent minder broeikasgasuitstoot dan in 1990. Onder het wetsvoorstel staan de handtekeningen van de regeringsfracties en de oppositiepartijen GL, PvdA, SP en 50PLUS.

PVV en FVD lieten zich tijdens het debat negatief uit over het voorstel. Volgens FVD-Kamerlid Baudet gaat de Kamermeerderheid de Nederlandse samenleving „opzadelen met kosten waarvan we met de torenhoog gestegen energierekeningen nu alleen nog maar het begin zien.”

Als voorbeeld gaf hij de „honderden miljarden” die zullen worden uitgegeven aan onder meer „ isolatie, windmolens en subsidies.” Uit een conceptakkoord over de gebouwde omgeving blijkt dat het kabinet minimaal honderden miljoenen extra zal uittrekken om woningen te verduurzamen, meldde RTL Nieuws donderdag.

Ook Stoffer (SGP) maakte zich zorgen over de kosten, maar hij benadrukte vooral zijn ongeloof in de haalbaarheid van de wet. „Wij denken dat het streefdoel in 2030 niet haalbaar is. Ik geloof echt wel dat we 2050 gaan halen, maar dat er een langere aanloop nodig is en dat je dan pas gaat vliegen.”