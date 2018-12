Onderzoek van TNO naar de stint is afgerond

Het onderzoek van TNO naar de stint is klaar. De verwachting was dat het rapport rond de jaarwisseling gereed zou zijn. Vanuit de Tweede Kamer is steeds aangedrongen om tempo te maken met het onafhankelijke onderzoek naar de elektrische bolderkar.

De circa 3500 stints werden op 1 oktober van de weg gehaald nadat bij een ongeval met de bolderkar in Oss vier kinderen waren omgekomen. Uit een eerste onderzoek bleek dat er „potentiële veiligheidsrisico’s” waren. Er zouden zich problemen met de rem en het gas kunnen voordoen. Ook waren er veranderingen door de fabrikant aan de stint uitgevoerd die niet aan het ministerie waren gemeld.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) maakt donderdag de resultaten van het onderzoek bekend. Dan zal mogelijk ook duidelijk worden of de stint met aanpassingen weer de weg op kan. De bolderkar wordt vooral gebruikt door kinderdagverblijven. Die willen de stint graag weer gaan gebruiken.

Begin vorige maand meldde de minister in de Tweede Kamer dat de fabrikant van de stint nieuwe informatie over aanpassingen aan het voertuig had doorgegeven. Van Nieuwenhuizen zei toen dat die gegevens mogelijk zouden kunnen helpen bij het versnellen van het TNO-onderzoek.

Het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar het ongeval van 20 september in Oss zal nog maanden duren. De elektrische bolderkar van een voorschoolse opvang botste toen tegen een trein. De begeleidster en een kind raakten ernstig gewond.