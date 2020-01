Onderzoek naar werkwijze laboratorium na MKZ-uitspraak

De overheid moet leren van de uitspraak over de ruimingen als gevolg van mond- en klauwzeer (MKZ) in Kootwijkerbroek. Landbouwminister Carola Schouten wil daarom onder meer een onderzoek naar de processen binnen het betrokken laboratorium.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelde dinsdag dat het ruimen van 60.000 dieren op 246 boerderijen in 2001 terecht was. „Dat doet echter niets af aan de enorme impact die de ruimingen hebben gehad in de levens van de veehouders, hun gezinnen en de gemeenschap”, zegt de bewindsvrouw in een reactie. Zij wil daarom ook met de betrokkenen in gesprek.

Verder moet er een onderzoek komen naar de werkwijze van het laboratorium Wageningen Bioveterinary Research, dat indertijd onderzoek deed naar de MKZ-verdenking. „Het laboratorium is geaccrediteerd en werkt continu aan het verbeteren van de processen en methoden, maar ik vind het belangrijk dat hun werkwijze onafhankelijk in een audit wordt beoordeeld”, schrijft Schouten aan de Tweede Kamer.