Onderzoek naar optreden waakhond NVWA

Opnieuw problemen met voedselwaakhond NVWA. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop de toezichthouder is omgegaan met de misstanden in slachthuizen in het noorden van Nederland, meldt minister Carola Schouten van Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer.

Hoewel er al een intern onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zelf is geweest naar de gang van zaken, blijken er toch vragen onbeantwoord. Om er zeker van te zijn dat de NVWA de goede stappen heeft ondernomen en onderneemt, heeft de NVWA het ministerie verzocht een onafhankelijk extern onderzoek te laten uitvoeren. De Kamer plaatste eerder al vraagtekens bij het functioneren van de waakhond.

Schouten benadrukt dat het bij een „zelfkritische toezichthouder” past om intern onderzoek uit te voeren waarbij suggesties van medewerkers voor verbeteringen worden meegenomen. Het gebrek aan dierenwelzijn en hygiëne in de slachthuizen leidde tot meerdere veroordelingen.