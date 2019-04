Onderzoek naar ondergrens vaccinatiegraad

Het kabinet laat onderzoeken wanneer het aantal ouders dat hun kinderen laat inenten dusdanig daalt dat stevig ingrijpen geboden is. Het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is uit voorzorg, want de vaccinatiegraad is de afgelopen tijd juist op peil gebleven.

De Wereldgezondheidsorganisatie raadt aan minstens 95 procent van de kinderen in te enten tegen ziekten als mazelen. Wie geen prik heeft gehad, is dan toch beschermd doordat de ziekteverwekker zich niet kan verspreiden. Nederland zit de laatste jaren onder die grens, al is het niet veel.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) probeert meer ouders te bewegen hun kinderen te vaccineren door hen bijvoorbeeld beter voor te lichten. Hij sluit „maatregelen met een meer verplichtend karakter niet uit” als die nodig zijn, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Maar dan wil hij wel precies weten wanneer de nood aan de man is en ingrijpen geboden.

Het is de bedoeling dat het onafhankelijke RIVM over een jaar advies uitbrengt over een ondergrens voor de vaccinatiegraad. Dan is mogelijk ook duidelijker of die graad inderdaad niet verder daalt.