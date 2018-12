Onderzoek naar illegale adopties uit buitenland

Een onafhankelijke commissie gaat onderzoek doen naar misstanden bij adopties van buitenlandse kinderen door Nederlanders, en de mogelijke betrokkenheid van de overheid daarbij. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid donderdag bekendgemaakt.

Nederlandse ambtenaren waren in het verleden mogelijk betrokken bij illegale adopties uit Brazilië, aldus het ministerie. Daarnaast is mogelijk geprobeerd om deze betrokkenheid „buiten beschouwing te laten bij een strafrechtelijk onderzoek”, schrijft minister Sander Dekker. Hij wil weten of dit vaker voorkwam, en in hoeverre de overheid een actieve rol speelde bij illegale adopties.

De commissie zal haar net breed uitwerpen: het onderzoek richt zich op adopties uit Bangladesh, Brazilië, Colombia, Indonesië en Sri Lanka, in de periode van 1967 tot 1998.