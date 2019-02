Onderzoek naar geldstromen voor moskee

De Tweede Kamer gaat een mini-enquête houden naar mogelijk dubieuze buitenlandse geldstromen naar Nederlandse moskeeën.

SGP en SP brengen dinsdag over een week een al eerder ingediende motie hierover in stemming. Nu is al duidelijk dat de Kameruitspraak een meerderheid krijgt. CDA en D66 spraken zich dinsdag hierover in positieve zin uit. Met de PVV en FvD, die zich zeker niet tegen een dergelijk onderzoek verzetten, hebben SGP en SP een Kamermeerderheid achter zich. CDA-Kamerlid Heerma wijst erop dat de Kamer al jaren bezig is om hier de vinger achter te krijgen. Hij wil nu actie.

Regelmatig verschijnen er publicaties over dubieuze geldstromen richting moskeeën. De vrees bestaat dat buitenlandse geldverstrekkers in ruil voor geld aanstelling van radicale imams vragen.

Bij een mini-enquête of parlementaire ondervraging kan de Kamer deskundigen verplichten om te komen. De Kamer kan betrokkenen ook onder ede horen.