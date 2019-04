Onderzoek naar elektrische bakfiets

Er komt een onderzoek naar personenvervoer in elektrische bakfietsen. De Tweede Kamer wil weten of dat wel veilig is. Kinderdagverblijven schakelden over op deze bakfiets om kinderen te verplaatsen nadat de stint vorig jaar oktober niet meer de weg op mocht.

Het onderzoek moet uitwijzen of er extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn voor de elektrische bakfiets en soortgelijke voertuigen. Er gelden volgens CDA’er Maurits von Martels voor deze voertuigen geen specifieke veiligheidseisen en er is nauwelijks toezicht op.

Eind september was er een ongeluk met een stint in Oss waarbij vier kinderen omkwamen. De stint moest van de weg toen na onderzoek bleek dat de elektrische bolderkar niet veilig was. De toedracht van het ongeval is nog niet duidelijk.