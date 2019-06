Onderzoek naar aanslagen Brussel afgerond

Het onderzoek naar de terroristische aanslagen in Brussel is na ruim drie jaar afgerond. De onderzoeksrechters hebben dat meegedeeld aan het Belgische Openbaar Ministerie. Er zijn meer dan tien verdachten. De openbaar aanklager bepaalt in een later stadium wie hij voor welke feiten wil vervolgen. Wanneer het proces plaatsvindt kan het OM nog niet zeggen. Een volksjury zal oordelen over de schuldvraag.

Bij de aanslagen van 22 maart 2016 in het vliegveld van Brussel en een metrostation vielen 35 doden, inclusief drie zelfmoordterroristen. Ruim driehonderd mensen raakten gewond. Meer dan achthonderd slachtoffers, nabestaanden en andere burgerlijke partijen mogen het dossier inzien. Zij krijgen nog de gelegenheid extra onderzoekswensen neer te leggen, evenals de aanklager.