Onderzoek na klachten over toezichthouder zorg

Enkele (oud-)werknemers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn naar de pers gestapt om ‘misstanden’ bij deze toezichthouder op de gezondheidszorg aan de kaak te stellen. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft een afschrift ontvangen van een klachtenbrief van hun hand en heeft een onderzoek gelast. Het ministerie wil verder geen tekst en uitleg geven.

De anonieme klagers spreken in hun brief hun zorgen uit „over een aantal ontwikkelingen binnen de organisatie van de NZa”, laat De Jonge de Tweede Kamer weten. Ze dringen erop aan een al gepland onderzoek naar het welbevinden van het personeel van de toezichthouder te versnellen. De brief was gericht aan twee journalisten.

De Jonge neemt „de melding serieus en zal deze voortvarend en zorgvuldig oppakken”. Hij vraagt de onderzoekers die de NZa toch al tegen het licht hielden om ook naar deze zaak te kijken. Voor het eind van de zomer moeten ze verslag uitbrengen.