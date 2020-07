Onderzoek: miljardentekort dreigt voor woningcorporaties

Vanaf 2028 zal er een groot financieel tekort ontstaan voor bijna alle woningcorporaties. Hierdoor zullen de corporaties geen geld meer hebben om huizen te bouwen en te verduurzamen. Hoewel er op korte termijn nog wat voorraden zijn, ontstaan vanaf 2024 al financiële problemen in de regio. Dat komt omdat de kosten voor de corporaties sneller stijgen dan de inkomsten die ze uit de huren binnenkrijgen.

Tot 2035 zal het tekort oplopen tot 30 miljard euro. Dat geld zou eigenlijk in sociale huurwoningen worden geïnvesteerd, maar is niet voorhanden. Dat staat in een onderzoek dat drie ministeries en branchevereniging Aedes hebben uitgevoerd, laat minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer weten.

Ze zegt te zoeken naar een structurele oplossing voor de financiële tekorten. De corporaties hebben een maatschappelijke opgave om voldoende huizen in de sociale sector te blijven bouwen. De Kamer dringt daar ook op aan, omdat er een groot tekort aan woningen is.