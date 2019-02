Onderzoek Britse steun elektriciteitsmarkt

De Europese Commissie opent een diepgaand onderzoek naar mogelijke Britse staatssteun bij de hervorming van de nationale elektriciteitsmarkt. Het gaat om een schema dat in 2013 door de regering werd opgezet om vergroening bij voornamelijk oude kolen-, gas- en nucleaire centrales te stimuleren zonder de elektriciteitsvoorziening te verstoren. Londen trok daar 6 miljard pond (omgerekend bijna 7 miljard euro) voor uit.

Het plan werd in 2014 goedgekeurd door de Europese Commissie, maar wegens oneerlijke concurrentie aangevochten door het energiebedrijf Tempus Energy. In november zette het Gerecht van het Europees Hof van Justitie een streep door het besluit van de commissie omdat het vond dat eerst een onderzoek naar mogelijke staatssteun had moeten plaatsvinden voor het plan werd goedgekeurd.