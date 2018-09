Ondernemer kan irritante regels melden

Ondernemers kunnen irritante regels en procedures tot 15 oktober melden bij de Tweede Kamer.

Op initiatief van SGP-Kamerlid Stoffer startte de Kamer een zogeheten internetconsultatie over regeldruk voor bedrijven. Dat betekent dat MKB-ondernemers, zzp’ers en starters via de site van de Tweede Kamer regels en procedures kunnen melden die voor hen hinderlijk zijn en in hun ogen overbodig of onnodig omslachtig. Kamerleden kunnen de uitkomsten van de consultatie gebruiken bij een debat met staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) op 1 november over de aanpak van regeldruk.

Stoffer: „Nog steeds lopen ondernemers aan tegen regels waar ze het nut niet van inzien. Soms is er zelfs tegenstrijdige regelgeving. Zeker kleinere bedrijven, vaak zonder administratieafdeling, kunnen dat onnodige papierwerk missen als kiespijn. We horen daarom graag van ondernemers zelf hoe ze de regeldruk ervaren, waar de knelpunten zitten en wat er beter kan.”