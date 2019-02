Onderhandelingen pulsvisserij opgeschort

De onderhandelingen over de voor Nederland cruciale toekomst van de pulsvisserij in Straatsburg zijn tot 19.30 uur woensdagavond opgeschort.

Dat maakte Europarlementariër en onderhandelaar Peter van Dalen (ChristenUnie) bekend. Het overleg zou van 15.00 tot 17.00 uur duren. Een geplande persconferentie is geannuleerd.

Volgens Van Dalen komen de partijen er nog niet uit. Het parlement onderhandelt met de lidstaten en de Europese Commissie over welke technische hulpmiddelen zijn toegestaan in de visserij, waaronder de pulstechniek. Daarmee wordt met behulp van elektrische schokjes platvis opgeschrikt en in de netten gedreven.

De Nederlandse visserij heeft veel geld in die techniek gestoken. Er dreigt een totaalverbod, wat een enorme tegenslag zou zijn. Den Haag hoopt dat de vissers een overgangsperiode krijgen en heeft al financiële compensatie beloofd.