Onderhandelingen ambtenarensalaris gestaakt: Rijk doet eindbod

Het overleg over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor alle 120.000 rijksambtenaren is gestaakt. De vakbonden en het Rijk zijn het niet eens geworden over de salarissen van de ambtenaren. Het Rijk heeft een eindbod neergelegd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Tussen de looneis van de overheidsvakbonden en het bod dat op tafel is gelegd, zit een te groot gat. Voorlopig zijn de overleggen gestaakt. Vakbond FNV Overheid praat na de zomervakantie met leden over wat er nu moet gebeuren.

Het Rijk heeft een structurele loonstijging van 0,7 procent aangeboden en een eenmalige uitkering van 225 euro. Dat brengt de loonstijging voor 2020 in totaal op 2,7 procent, aldus het ministerie. Volgens FNV „schiet de werkgever ernstig tekort” met dit bod, dat „geen recht doet aan de bijzondere omstandigheden waarin medewerkers bij het Rijk hun werk uitvoeren”. Ambtenaren hebben zich flexibel opgesteld in de coronacrisis en daar zou meer tegenover moeten staan, vindt de bond.

„De gesprekken met de bonden waren intensief. In korte tijd hebben we geprobeerd afspraken voor een nieuwe cao te maken”, schrijft staatssecretaris Raymond Knops. Volgens hem laat de overheid met het loonbod juist wel haar waardering zien „voor de inzet van ambtenaren tijdens de coronacrisis”. Maar de economische crisis zorgt er voor dat veel banen in de private sector verloren gaan en de salarissen worden gekort, merkt de bewindsman op. „De ruimte om lonen te verhogen binnen het Rijk is dan ook beperkt.”