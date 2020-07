‘Onderbreek zomerstop Kamer voor debat over klachten over RIVM’

De Tweede Kamer moet terugkomen van reces om zich te buigen over de klacht van de ouderen- en thuiszorg dat het coronabeleid patiënten en personeel in gevaar heeft gebracht, vinden vier oppositiepartijen. Dat kan volgens hen niet wachten tot de Kamer in september weer bijeenkomt.

SP, GroenLinks, PvdA en de Partij voor de Toekomst zijn geschrokken van het beklag van zorgpersoneel en -bestuurders dat Nieuwsuur heeft opgetekend. Doordat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het bijvoorbeeld voor hen niet nodig vond om mondkapjes en dergelijke te dragen, zijn medewerkers en de mensen voor wie ze zorgden blootgesteld aan het coronavirus en mogelijk besmet, stellen ze. Het ministerie van Volksgezondheid zou te weinig met hun zorgen hebben gedaan.

De klacht over het gebrek aan beschermingsmiddelen in de zorg buiten de ziekenhuizen klinkt al langer, maar het ministerie schuift de verantwoordelijkheid af, stelt SP-Kamerlid Maarten Hijink. Femke Merel van Kooten-Arissen van de Partij voor de Toekomst noemt dat „bizar”, want „zij moesten RIVM-richtlijnen opvolgen”. PvdA’er John Kerstens constateert dat „het grote ‘naar elkaar wijzen’ is begonnen”.

Het ministerie wijst erop dat er een nijpend tekort aan beschermingsmiddelen was en aanvankelijk de ziekenhuizen voorgingen. Ook was nog erg onduidelijk hoe het virus zich verspreidde en wat er nodig is om dat te beletten. De gewraakte richtlijnen van het RIVM waren geen sluitende regels, maar „uitgangspunten”, stelt het departement. Het is aan zorginstellingen zelf hoe die in de praktijk worden gebracht om het voor personeel en patiënten zo veilig mogelijk te maken. De richtlijnen zijn bovendien steeds bij de tijd gebracht, met voortschrijdend inzicht.