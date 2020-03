Onbegrip Kamer over negeren waarschuwingen fraudejacht fiscus

Dat de bewindslieden die verantwoordelijk waren voor de fraudejacht door de Belastingdienst daartegen gewaarschuwd blijken door hun hoogste ambtenaren, zit de Tweede Kamer dwars. Onder meer CDA, D66 en SP begrijpen niet dat toenmalig staatssecretaris Eric Wiebes en minister Lodewijk Asscher niet ingrepen, terwijl ze wisten dat ze ouders buitensporig in het nauw brachten.

Kamerleden van regerings- en oppositiepartijen reageren op de onthulling door Follow The Money van vertrouwelijke notities van hoge ambtenaren. Die zouden in ieder geval staatssecretaris Wiebes, die de Belastingdienst onder zijn hoede had, hebben bereikt. Wiebes heeft aantekeningen gemaakt in de kantlijn.

De ambtenaren wezen erop dat de fiscus ouders die nauwelijks iets kon worden aangerekend, aanpakte als fraudeurs en soms tienduizenden euro’s liet terugbetalen. Wiebes zag dat probleem, blijkt uit zijn notitie, maar „greep niet in”, constateert CDA’er Pieter Omtzigt.

De Kamer richt de pijlen echter meer en meer op oud-minister Asscher. Die had al in 2014 een einde moeten maken aan de buitensporige afstraffing van ontvangers van de kinderopvangtoeslag, vindt onder andere D66-Kamerlid Steven van Weyenberg. Asscher heeft „geen sociaal hart”, maakt SP’er Renske Leijten op uit de documenten die platform voor onderzoeksjournalistiek FTM bemachtigde. 50PLUS-kopstuk Martin van Rooyen wil excuses van de „spijkerharde” oud-minister, tegenwoordig PvdA-leider. Ook een FVD-kopstuk en onafhankelijk Kamerlid Wybren van Haga reageren scherp.

De opvolgers van Wiebes gaven al eerder toe dat er binnen de Belastingdienst is gewaarschuwd tegen de harde aanpak van toeslagontvangers die, soms buiten hun schuld, minieme steken lieten vallen. Of die waarschuwingen ook Wiebes en Asscher hadden bereikt, was nog niet duidelijk. De beleidsmakers bleven in ieder geval voorrang geven aan de strijd tegen fraudeurs boven het ontzien van buitensporig getroffen toeslagontvangers, zegt het ministerie van Financiën.