Onbegrip in Kamer: Primark open, de bieb dicht

Het besluit van het kabinet om musea en bibliotheken twee weken te sluiten, valt niet goed in de Tweede Kamer. Meerdere partijen zijn verontwaardigd dat openbare plekken dicht moeten, terwijl mensen wel in groten getale naar de bouwmarkt, de Action of de Primark kunnen. Ze willen weten waarom deze keuze is gemaakt en welke bijdrage het levert aan de vermindering van het aantal coronabesmettingen.

GroenLinks-leider Jesse Klaver wees erop dat het in winkels juist vaak druk is en het juist rustiger is in een museum of instelling waarvoor mensen een kaartje moeten kopen en waar looprichtingen zijn aangebracht. Ook zijn bibliotheken en buurthuizen juist plekken waar kwetsbare mensen volgens hem terecht kunnen. Ook coalitiepartij D66 vraagt hierover opheldering. SP’er Lilian Marijnissen hekelt dat je „wel een boek mag kopen, maar niet mag lenen”.