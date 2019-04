Onafhankelijk onderzoek naar ProDemos

Er komt een onafhankelijk onderzoek onder leiding van Tjibbe Joustra naar het misbruikschandaal bij ProDemos. Dat hebben voorzitter Khadija Arib van de Tweede Kamer en minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken besloten.

Maandag werd bekend dat een leidinggevende medewerker van het instituut is ontslagen nadat over hem meldingen van grensoverschrijdend gedrag waren binnengekomen. ProDemos heeft intussen ook aangifte tegen de man gedaan.

De commissie gaat de gevolgde procedure bij ProDemos onderzoeken. Verder gaat ze ook „de cultuur en algemene werkwijze binnen ProDemos, waarbinnen de misstanden zijn ontstaan” onder de loep nemen. Het onderzoek moet nog voor het zomerreces van de Tweede Kamer klaar zijn. Voorzitter Joustra gaf tot voor kort leiding aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

De directie van het instituut kreeg in februari een eerste melding over grensoverschrijdend gedrag van de man. Intern onderzoek bracht daarna „ernstig verwijtbaar handelen” aan het licht. Zeker zes mannen zijn slachtoffer geworden van de 37-jarige leidinggevende, aldus onderzoek van de NOS.

ProDemos is een instituut dat uitleg geeft over de spelregels van de democratie en de rechtsstaat. Medewerkers geven onder meer rondleidingen in de Tweede Kamer. Eind vorig jaren telde het instituut 59 voltijdsbanen. De Tweede Kamer en het ministerie van Binnenlandse Zaken gaven vorig jaar samen 6,3 miljoen euro subsidie aan ProDemos, dat is meer dan de helft van de inkomsten.