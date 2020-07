Omvorming ProRail met half jaar vertraagd

De omvorming van ProRail naar een publieke organisatie loopt een half jaar vertraging op. Dat is het gevolg van het coronavirus, meldt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer.

Het plan was dat de spoorbeheerder op 1 januari een zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid (zbo) zou worden. Het streven is nu om dat op 1 juli volgend jaar in te laten gaan. ProRail is nu nog een bv, met de staat als enige aandeelhouder.

Door de omvorming tot zbo moet het ministerie van Infrastructuur ook meer grip krijgen op het bedrijf, waar 2 miljard euro subsidie van de overheid naar toegaat.