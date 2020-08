Omtzigt wil uitleg over CDA-verkiezing

Het CDA kan de interne leiderschapsverkiezing van vorige maand nog niet geheel achter zich laten. Pieter Omtzigt, die nipt verloor van Hugo de Jonge, wacht op uitleg over de gang van zaken bij de verkiezing.

Eerder deze week werd bekend dat er zes meldingen zijn binnengekomen van leden die op een andere kandidaat wilden stemmen dan dat het systeem na het uitbrengen van hun stem meldde. Zo zou de vrouw van Omtzigt na het uitbrengen van haar stem „bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge” te zien hebben gekregen.

Trouw, dat er als eerste over schreef, meldde op basis van bronnen dat kort voor de bekendmaking van de uitslag achter de schermen tumult ontstond over de afwijkingen. Nadat Omtzigt zich aanvankelijk niet wilde neerleggen bij de uitslag en in elk geval het naadje van de kous wilde weten, nam partijvoorzitter Rutger Ploum met Omtzigt en De Jonge de rapportages van de notaris door. Omtzigt accepteerde vervolgens de uitslag, aldus de krant.

De kous blijkt daarmee echter niet af. In het Radio 1-programma 1 op 1 zei Omtzigt: „Het partijbureau heeft gezegd dat ze het hebben laten uitzoeken, dus ik ben benieuwd naar de precieze uitkomst daarvan.”

Het Tweede Kamerlid zei rustig op de uitleg te wachten, en bewust zelf de media niet te hebben opgezocht. Hij zei verder ervan uit te gaan dat er „een sluitende uitleg” is. „Anders had ik totaal anders gereageerd naar aanleiding van de uitslag”, aldus de CDA’er. „Ik stel gewoon vragen, dat is allemaal niet zo raar.”

Een woordvoerder van de partij gaf vrijdagmorgen geen uitsluitsel op de vraag of de uitleg waar Omtzigt op wacht ook komt. „Wat wij intern met elkaar bespreken ga ik vandaag niet delen. Wij blijven bij het verhaal dat we eerder deze week hebben gegeven.”

In die verklaring staat dat er onderzoek is gedaan door de notaris, en dat daarbij ook „onafhankelijke technologische expertise” is ingezet. „Er is gebleken dat er geen onregelmatigheden in het systeem zijn aangetroffen”, staat in de verklaring. Verder stelt de partij dat de uitslag definitief is.

Het CDA besloot eerder de eerste stemronde over te doen, nadat was gebleken dat het stemsysteem misbruikt kon worden.