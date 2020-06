Omtzigt stort zich in strijd om leiderschap CDA

Een onverwachte wending in de strijd om het lijsttrekkerschap van het CDA: Pieter Omtzigt wil de partij ook gaan leiden. Dat zegt hij tegen RTL Nieuws. Hij is de vierde kandidaat die zich gemeld heeft na Hugo de Jonge, Mona Keijzer en Martijn van Helvert.

Omtzigt zit al lang in de Kamer en staat bekend als een pitbull die zich in dossiers vastbijt, zoals in de toeslagenaffaire. Hij zegt als Kamerlid steeds nadrukkelijk controleur van het kabinet te zijn. "Ik wil lijsttrekker worden om ervoor te zorgen dat de overheid er weer voor de mensen is en niet andersom", zegt hij tegen RTL Nieuws.

