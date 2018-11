Omtzigt: Den Haag onderschat problemen in regio

Problemen in de regio’s worden in Den Haag flink onderschat. Een sterke regionale vertegenwoordiging in het parlement kan het verschil maken.

Dat zegt CDA-Kamerlid Omtzigt in een interview in het dinsdag verschenen Jaarboek Parlementaire Geschiedenis. Het boek, getiteld ”Regio versus Randstad”, is dinsdagmiddag aangeboden aan de voorzitters van de Tweede en Eerste Kamer.

In het interview laakt Omtzigt de slechte regionale spreiding van parlementariërs. „Amsterdam levert meer Kamerleden dan Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel bij elkaar.”

Het is volgens de CDA’er juist van belang dat Kamerleden overal in het land wonen, omdat er een sterk verband is tussen waar mensen wonen en welke realiteit ze herkennen.

Bij een betere spreiding van Kamerleden zullen problemen in regio’s sneller opgepikt worden, denkt Omtzigt. Hij geeft het bevingsgebied in Groningen als voorbeeld. „Als er in de omgeving van Den Haag een aardbeving was geweest, was er sneller politieke actie ondernomen.”

Ook meent hij dat met de afschaffing van de basisbeurs vooral de regio’s zijn benadeeld. „Veel studenten in de regio hebben hun studiekeuze aangepast door bijvoorbeeld een regionale hbo-opleiding te gaan volgen.”

De oplossing ligt volgens Omtzigt in het invoeren van het Ierse of Belgische systeem. „In dit systeem heeft elke provincie of regio een x-aantal Kamerleden. Voor partijen die het in de regio’s net niet halen, hou je een zetel of tien achter de hand.”