Omtzigt (CDA): Kinderen IS’ers heropvoeden

Kinderen van teruggekeerde IS’ers moeten heropgevoed worden. Volgens CDA-kamerlid Pieter Omtzigt is dat een van de punten uit een rapport dat hij schrijft voor de Raad van Europa. Omtzigt zei dat in NPO Radio 1 Langs de Lijn En Omstreken.

Volgens de AIVD zitten er tientallen jonge Nederlandse kinderen in IS-gebied. Omzigt vindt dat je de kinderen niet kunt straffen voor het feit dat hun ouders ze hebben meegenomen. Maar bij terugkomst is een heropvoedingstraject volgens het Kamerlid noodzakelijk omdat de kinderen naar het schoolsysteem van IS zijn gegaan en daar het gedachtengoed van de terreurbeweging hebben meegekregen.

Het rapport over de manier waarop Europese landen omgaan met teruggekeerde IS-gangers wordt begin september gepresenteerd door de Raad van Europa.